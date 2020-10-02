Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi vefat etti

ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan (61), memleketi Kızılcahamam'da toprağa verildi...

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Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan (61), memleketi Kızılcahamam'da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan, Ankara'da bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası Doğan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yukarıçanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Doğan'ın cenaze namazına, kardeşi Hasan Doğan, ailesi ve yakınları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı.