Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran kadının 11 yıl 9 ay hapsi istendi
İSTANBUL Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran Semahat Yolcu'nun 11 yıl 9 ay hapsi istendi. Yeniden yargılanmasına başlanan Yolcu'nun için Savcı mütalaasını açıkladı....
Karaköy’de başörtülü öğrenciye saldıran Semahat Yolcu, hapis cezasının ertelenmesi kararının bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 11 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'ye saldırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Semahat Yolcu’nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava 21 Şubat’ta karara bağlanmıştı.
Sanık Semahat Yolcu, 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Müştekiler avukatı Mustafa Doğan İnal, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara itiraz etmişti.
İtirazı değerlendiren mahkeme, sanığın 2018 yılında da benzer bir eylemde bulunduğunu belirterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar vermişti. Yeniden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Semahat Yolcu ile taraf avukatları hazır bulundu.