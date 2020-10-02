Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran kadının 11 yıl 9 ay hapsi istendi

İtirazı değerlendiren mahkeme, sanığın 2018 yılında da benzer bir eylemde bulunduğunu belirterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar vermişti. Yeniden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Semahat Yolcu ile taraf avukatları hazır bulundu.