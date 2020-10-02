HDP’li vekiller Kars belediye binasına yaklaştırılmadı! Polis müdahale etti

'Kobani olayları operasyonu' kapsamında tutuklanan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum olarak Kars Valisi Türker Öksüz getirildi. Karar sonrası açıklama yapmak isteyen HDP’li vekillere polis müdahale etti.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi” denildi.

Vekiller belediye binasına yaklaştırılmadı

Kayyum atanması kararı sonrasında HDP'li milletvekilleri Dersim Dağ ve Habip Eskik'in de bulunduğu grup belediye binası önünde açıklama yapmak istedi.

Polis müdahale etti

Belediye binası önüne HDP'lileri yaklaştırmayan polis, aralarında vekillerinde olduğu partililere müdahale etti.

Yapılan müdahale sonrasında Kars Belediyesi’ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.