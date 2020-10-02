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Batman Sason'da terör gitti huzur geldi

İhlas Haber Ajansı

Sık sık terörle gündeme gelen Batman’ın Sason ilçesinde huzurun sağlanmasının ardından mesire alanları oluşturuldu. Huzura kavuşan ilçe halkı istediği yerde piknik yapmaya başladı.

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Sason’da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dicle Kalkınma Ajansına teklif edilen ve ajans tarafından yapımı uygun görülen Sevek Doğa Turizmi Projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Batman ve bölge illerden Sevek Mesire alanına giden vatandaşlar piknik yaparak aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmeye başladı.

"Tüm insanlarımızı bu güzel yerlere bekliyoruz"

Aileleriyle huzurlu bir şekilde piknik yaptıklarını kaydeden iş adamı Cuma Ağaya, daha önce terörle mücadele alanı içinde olan bölgelerin kullanılamadığını son dönemlerde terörün kökünün kazınması ile birlikte istedikleri yerde piknik yapmaya başladıklarını söyledi. Ağaya, "Şuan ülkemiz terörle mücadelede başarılı operasyonları ile birlikte ailelerimizle birlikte huzurlu bir şekilde piknik yapıyoruz. Tüm insanlarımızı bu güzel yerlere bekliyoruz. Böyle güzel bir yeri Sason halkına kazandırdıkları için kaymakamız ve Sevek mesire alanı sahibi Mehmet Salih Avcı’ ya teşekkür ediyorum. Bu güzel doğaya insanlarımızı davet ediyoruz. Sevek mesire alanımız tarihi dokusu var ve bu dokuyu tatlandırmak istiyoruz. Sevek mesire alanımızda tahminen bin 500 yıllık çınar ağaçları var. Bin 500 yılık çınar ağaçlarımız bulunuyor. Bütün insanlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.

"Gerçek anlamda tarihi bir yer"

Diyarbakır’dan ailesiyle pikniğe gelen vatandaş Mehmet İpekyüz ise 2Dicle Kalkınma Ajansı sayesinde Batman’ın Sason ilçesine kazandırılan mesire alanı gerçek anlamda tarihi bir yer. Böyle güzel bir alanı kazandırdıkları için öncelikle Dicle Kalkınma Ajansına çok teşekkür ederiz. Bizler de Diyarbakır’dan geldik. Bu güzel tarihi olaya tanıklık etmek için bu güzel açılışta bulunmak için bizi davet eden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Batman’dan grup olarak Sevek mesire alanına geldiklerini belirten Meryem Solur da "Arkadaşlarla piknik yapmaya geldik. Bize Sevek mesire alanı tavsiye ettiler. İlk defa geldik, buranın tarihi dokusunu çok beğendik. Bin yılık çınar ağaçları ile tarihi dokusu bizi çok etkiledi. Gezilecek ve görülecek çok güzel alanlar bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Terör olayları olduğu için Sason’u tanıtamadık"
Terör olayları olduğu için Sason'u istedikleri şekilde tanıtamadıklarını belirten eski Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feremez Yaşar, "Cumhuriyet tarihinde Sason’da ilk kız çocuğunu okula ben gönderdim. Ama bugün çok şükürler olsun terör olayları artık bitmiştir. Türkiye’deki vatandaşlarımıza sesleniyorum, gelin Sason’u görün. Sevek mesire alanını görmenizi istiyoruz. Biliyorsunuz inanç turizmi ülkemiz genelinde çok önemlidir. Sason Mereto Dağı eteğinde ve Sultan Ay Yaylasını gelin görün, gerçekten turizme en uygun ve görünmesi gereken en güzel yerledir" dedi.

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