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Merih Demiral Tottenham'ın kıskacında

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, stoper transferi için Milan Skriniar'da ısrarcı. Ancak İngiliz devi, Slovak futbolcuda mutlu sona ulaşamazsa rotayı Merih Demiral'a çevirecek.

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Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Football London'ın haberine göre Londra ekibi, Inter'in Slovak stoperi Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Serie A ekibi Slovak oyuncunun bonservisi için 45 milyon sterlin isterken Tottenham ise Milan Skriniar için bonuslarla birlikte 32 milyon sterlin civarında bir ücret ödemeyi planlıyor.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin planları arasında Milan Skriniar da bulunuyor. Ancak İtalyan teknik direktör, kulübün transfer yapabilmesi adına oyuncunun satışından gelecek bonservis ücretini önemsiyor. Bu neden Conte de Skriniar'ın Tottenham'a transferine sıcak bakıyor.

Tottenham'da Skriniar'ın alternatifi Merih Demiral
Tottenham, Milan Skriniar'ın dışında Juventus forması giyen milli yıldız Merih Demiral'ı da gündeminde tutuyor. Jose Mourinho'nun ekibi, Milan Skriniar'dan sonuç alınamaması durumunda 22 yaşındaki genç savunmacı için hamle yapmayı hedefliyor.

Tottenham ayrıca Chelsea'nin Alman stoperi Antonio Rüdiger'i de listesinde tutuyor.

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