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Ercişli gençler Azerbaycan ordusuna katılmak için dilekçe verdi

Demirören Haber Ajansı

VAN’ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerinden oluşan bir grup gönüllü genç, Azerbaycan ordusuna gönüllü asker olmak için girişimde bulundu. 

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​Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının ardından, Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Şubesi (TÜGVA) üyelerinden oluşan 10 kişilik gönüllü, Azerbaycan ordusuna katılmak için dilekçe yazdı.

 Yazılan dilekçelerin, Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Şube Başkanı Engin İşler tarafından, Erciş askerlik şubesine teslim edileceği belirtildi. Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Şube Başkanı Engin İşler, "Bugün yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın bölgedeki refahı sabote etmek için yeni bir işgal girişimi kalkışmasının ardından, Azerbaycan ordusu büyük bir mücadele başlattı.

Bölgenin İsrail’i olma konumunda olan Ermenistan ile savaş haline girmişlerdir. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak ve koruma mücadelesi veren, başta Van depremi olmak üzere en zor dönemlerde ülkemize desteğini esirgemeyen Azerbaycan devletinin yanında olduğumuzu ve gerek duyulduğu takdirde gönüllü olarak Azerbaycan ordusuna katılmak istediğimizi dilekçelerimizi bugün Askerlik şubesine teslim edeceğiz.” dedi

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