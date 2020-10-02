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Samsun'da yaşandı! Kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçakladı

SAMSUN'da kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği kocasını mutfaktan aldığı bıçakla yaralayan ve gözaltına alınan kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SAMSUN'da kendisine şiddet uygulayan kocası K.T.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen 2 çocuk annesi Z.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası K.T. ile tartışan Z.T., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını yaraladı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaralı K.T.’yi ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı.

Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Z.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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