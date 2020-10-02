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Paşinyan'dan skandal açıklama: Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Fransız Le Figaro gazetesine demeç verdi. Paşinyan, "Eğer önyargılı ve savaş yanlısı bir tutum sergiliyorsa, Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı, zira artık arabuluculuk yapamaz" görüşünü savundu.

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Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorunundaki tutumunun savaş yanlısı ve önyargılı olduğunu savunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndaki üyeliğinin askıya alınması çağrısı yaptı.

Çatışmalar şiddetlenerek sürüyor

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmalar, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın liderleri tarafından yapılan ortak açıklamaya rağmen şiddetlenerek devam ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, yapılan müzakere çağrılarına olumsuz yanıt verirken taraflar çatışmalarda ağır kayıplar veriyor.

"Türkiye binlerce yabancı militan getirdi" iddiası

Paşinyan, Fransız Figaro gazetesine açıklamalarında ayrıca, Karabağ’da Ermeni güçlerine karşı savaşmaları için, Türkiye’nin Suriye’den bölgeye binlerce militan getirdiğini öne sürdü. Paşinyan, “Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği topraklardan binlerce paralı asker ve terörist eğitip getirdiğini biliyoruz. Söz konusu paralı askerler ile teröristler şimdi Ermenilere karşı savaşıyor. İçlerinden birçoğu Türkiye’nin kendilerini neden Azerbaycan’a getirdiğini dahi bilmiyordu” iddiasında bulundu. 

"Yüzde 30’u yabancı paralı askerler"

Bahsettiği paralı askerlerin uyuşturucu maddeler kullandığına dair deliller bulduklarını, bazılarının savaş üniformalarının ceplerinde uyuşturucu madde bulunan şırıngalar çıktığını söyleyen Paşinyan, “Azerbaycan tarafının kayıplarının neredeyse yüzde 30’unu yabancı paralı askerlerin oluşturmaktadır” iddiasını ortaya attı.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Dağlık Karabağ'da devam eden askeri çatışmalardan ciddi kaygı duyduklarını ifade etmişti.

Lavrov ve Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki sorunun çözüm sürecinin barışçıl zemine döndürülmesi amacıyla Rusya ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen eylemleri sıkı biçimde koordine etmeye hazır olduklarını söylemişti.

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