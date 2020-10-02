81 ilde uygulanacak! Karantinadan kaçanlar toplu taşıma kullanamayacak
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Gaziantep Kart ile Hayat Eve Sığar' sisteminin tanıtımı yapıldı. Sistemde pozitif veya temaslı kişilerin karantinadan çıkmaları ve toplu taşımaya binmeleri durumunda, ‘Kartınız Askıya Alınmıştır' şeklinde uyarı gelecek ve kişi otobüse alınmayacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ve 81 ilde uygulanması planlanan sistemde pozitif veya temaslı kişilerin toplu taşımaya binmesi engellenecek.
Gaziantep'te kullanılmaya başlanan sistem için 15 Temmuz Demokrasi Meyanında bir belediye otobüsünde uygulamalı olarak tanıtım programı düzenlendi. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve daire başkanları katıldı.
Programda temaslı bir bireyin kartı getirilerek belediye otobüsüne okutulmaya çalışıldı. Sistemin uyarı vererek devreye girdiği görüldü. Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 81 ilde uygulanmaya çalışılan bu projeyi gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de bu projenin ilk olduğunu ifade ederek, 600 bin kişinin bu kartı kullandığına dikkat çekti.
Bu sistemin büyükşehirlerde hayati önem taşıdığını söyleyen Şahin, kişi pozitif ise ya da temaslı ise kesinlikle toplu taşıma kullanamayacağını anlatarak, ''İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte özellikle büyükşehirlerde en önemli sorun toplu taşımalar. Gaziantep'te yaklaşık 600 bin kişi toplu taşımalardaki kart sistemini kullanıyor. Ayrıca yaklaşık 2 milyonluk şehirde 1 milyon 500 bin kişi bu sistemin aktif kullanıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Genelgeye göre artık toplu taşımalara binerken temaslı ya da pozitif vaka iseniz toplu taşımaya binemeyeceksiniz.