81 ilde uygulanacak! Karantinadan kaçanlar toplu taşıma kullanamayacak

Bu sistemin büyükşehirlerde hayati önem taşıdığını söyleyen Şahin, kişi pozitif ise ya da temaslı ise kesinlikle toplu taşıma kullanamayacağını anlatarak, ''İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte özellikle büyükşehirlerde en önemli sorun toplu taşımalar. Gaziantep'te yaklaşık 600 bin kişi toplu taşımalardaki kart sistemini kullanıyor. Ayrıca yaklaşık 2 milyonluk şehirde 1 milyon 500 bin kişi bu sistemin aktif kullanıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Genelgeye göre artık toplu taşımalara binerken temaslı ya da pozitif vaka iseniz toplu taşımaya binemeyeceksiniz.