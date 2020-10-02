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Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı

İtalyan ekibi Genoa'ya Fenerbahçe'den kiralık olarak gönderilen Miha Zajc'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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Fenerbahçe'den İtalya Seri A ekibi Genoa'ya transfer olan Sloven oyuncu Miha Zajc'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Genoa'nın yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 1 Ekim tarihinde yapılan koronavirüs testlerinde Petar Brlek ve Miha Zajc'ın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken İtalyan ekibinde pozitif vaka sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Ayrıca yapılan açıklamada oyuncuların tedavi ve karantina sürecine başlandığı da bildirildi.

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