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Masterchef Uğur 2020 nereli kaç yaşında instagram hallerine bakın

Masterchef 2020'nin özellikle son haflarda dikkat çeken isimlerinden biri olan Uğur Yılmaz merak konusu oldu. Yaptığı yemekler ile son haftalarda jüriden de geçer not alan Uğur Yılmaz instagram hesabında da çok popüler. 26 yaşındaki Uğur Yılmaz'ı instagramda 81.7 bin kişi takip ediyor.

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Masterchef 2020'nin son haftalarda özellikle yükselen performansı ile dikkat çeken bir ismi var; Uğur Yılmaz... 26 yaşında olan Uğur Yılmaz, Katar'da 2 yıl aşçılık yapmış ve yarışmaya Antalya'dan katılıyor. İnstagram hesabında oldukça popüler olan Uğur Yılmaz'ı 81.7 kişi takip ediyor. İşte Uğur Yılmaz hakkında merak edilenler....

Masterchef Uğur Yılmaz kimdir: MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.  Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.

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