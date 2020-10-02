Göztepe'den Kerim Alıcı'ya 3+1 yıllık sözleşme
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Altınordu forması giyen Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.Abone ol
Kadroya takviye harekatını sürdüren Göztepe, TFF 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'dan renklerine bağladığı sağ bek Kerim Alıcı'nın transferini resmen duyurdu.
Göz-Göz, bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Altınordu'da 2014-15 sezonunda profesyonel olan Kerim, İzmir ekibinde 91 maçta görev yaptı.
#Transfer: 1997 doğumlu sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/dOactgXYbl#Göztepe pic.twitter.com/nJ3y5BZQ3Q— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 2, 2020
Altınordu da altyapıdan itibaren 11 yıldır bünyelerinde bulunan Kerim'e yeni kulübünde başarı diledi. Bonservisine 1 milyon 750 bin TL ödenecek Kerim'in ikiz kardeşi Barış da 2 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Tam 11 yıldır birlikte olduğumuz evladımız @kerimalici'ya yeni kulübü @Goztepe'de başarılar dileriz.— Altınordu FK (@AltinorduFK) October 2, 2020
👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/u5kZy6LwBz