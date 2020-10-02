BIST 1.143
DOLAR 7,74
EURO 9,06
ALTIN 474,81
HABER /  SPOR
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Göztepe'den Kerim Alıcı'ya 3+1 yıllık sözleşme

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Altınordu forması giyen Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Kadroya takviye harekatını sürdüren Göztepe, TFF 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'dan renklerine bağladığı sağ bek Kerim Alıcı'nın transferini resmen duyurdu.

Göz-Göz, bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Altınordu'da 2014-15 sezonunda profesyonel olan Kerim, İzmir ekibinde 91 maçta görev yaptı.

Altınordu da altyapıdan itibaren 11 yıldır bünyelerinde bulunan Kerim'e yeni kulübünde başarı diledi. Bonservisine 1 milyon 750 bin TL ödenecek Kerim'in ikiz kardeşi Barış da 2 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Grupta Azerbaycan'dan kardeş takım var
Merkel'den son dakika 'Türkiye' açıklaması! "Gereken her şeyi yapmak istiyoruz"
Paşinyan'dan skandal açıklama: Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı
İzmir Ödemiş'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin kararlarına sert tepki! Birçok bölümü gerçeklerden kopuk
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Karabağ'da ateşkes çağrılarına ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK Amedej Vetrih'i kadroya dahil etti
Esenyurt'ta taksici cinayetini araştıran polis durak çetesini ortaya çıkardı
Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Masterchef Uğur 2020 nereli kaç yaşında instagram hallerine bakın
Bruma Olympiakos ile anlaşma sağladı
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma 2020
Yorumlar