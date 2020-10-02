Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Grupta Azerbaycan'dan kardeş takım var
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Sivasspor'un grubunda Azerbaycan'dan kardeş takım da yer alıyor.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.
Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katıldı.
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın havlu atmasının ardından ülkemizi Avrupa arenasında temsil etmeye hazırlanan Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.
İşte Sivasspor'un rakipleri...
Villarreal (İspanya)
Karabağ (Azerbaycan)
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Final maçı Polonya'da
22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 12 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 32 turuna yükselecek. Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. 2021 UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.