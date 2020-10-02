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Azerbaycan yoğun bombardıman başlattı! Dağlık Karabağ yangın yeri

Uluslararası ajanslar son dakika gelişmesini ''Azerbaycan Ordusu'dan işgal altındaki Karabağ'a yoğun bombardıman'' başlığıyla duyurdu.

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan sert çatışmalardan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor...

Uluslararası kamuoyu devreye girip 'çatışmalara son verin' çağrısı yaparken taraflar geri adım atmamakta kararlı.

Karabağ'a yoğun bombardıman

6 gündür devam eden sıcak çatışma sonrası Azerbaycan ordusunun Madagiz'de stratejik tepelerde kontrolü sağladığı belirtiliyor. Çatışmalar gece boyunca sürerken Azerbaycan ordusu, Karabağ'a yoğun bombardımana başladı. 

"Ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız"

AGİT Minsk Grubu eş başkanları Trump, Putin ve Macron'un "acil ateşkes ilan edin ve müzakere başlayın" açıklamasının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bugün, "AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız" açıklaması yapmıştı.

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