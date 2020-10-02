BIST 1.143
DOLAR 7,74
EURO 9,06
ALTIN 474,81
HABER /  YEREL
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Aydın'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını kuaförde öldürdü

İhlas Haber Ajansı

Kadın cinayetinin adresi bu kez Aydın. D.Ö. isimli cani, birlikte yaşadığı 33 yaşındaki genç kadını kuaför dükkanında silahla vurarak öldürdü.

Abone ol

Olay, Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadığı iddia edilen D.Ö., Sinem Kaya’nın (33) bulunduğu kuaför dükkanına geldi. D.Ö.’nün Sinem Kaya ile konuşması bilinmeyen nedenle tartışmaya döndü.

D.Ö. yanında getirdiği silahla Sinem Kaya’ya ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri D.Ö.’yü gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Sinem Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gülay Mübarek'in sapığı eski öğretmen teklifini reddeden Tuğba Keleş'i öldürdü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Grupta Azerbaycan'dan kardeş takım var
Merkel'den son dakika 'Türkiye' açıklaması! "Gereken her şeyi yapmak istiyoruz"
Paşinyan'dan skandal açıklama: Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı
İzmir Ödemiş'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin kararlarına sert tepki! Birçok bölümü gerçeklerden kopuk
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Karabağ'da ateşkes çağrılarına ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Emir kaç yaşında kime benziyor instagram tartışıyor
Antalya'da Rus turist ortalığı birbirine kattı! İşte o anlar
Göztepe'den Kerim Alıcı'ya 3+1 yıllık sözleşme
Gaziantep FK Amedej Vetrih'i kadroya dahil etti
Esenyurt'ta taksici cinayetini araştıran polis durak çetesini ortaya çıkardı
Safiye Soyman kaç yaşında kimdir Faik Öztürk ile evli mi?
Yorumlar