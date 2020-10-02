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Bozova eski Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

ŞANLIURFA’nın Bozova İlçesi eski Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu (56), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören Bozova eski Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, durumu ağırlaşınca Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Arusoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Arusoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Arusoğlu'nun cenazesi, Bediüzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede vatandaşların maske taktığı, ancak sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

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