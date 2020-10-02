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Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Aralık başında yaptırım uygulayabiliriz

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz meselesinde Ankara'nın yapıcı bir tutum ortaya koymaması halinde aralık ayı başında Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

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AB zirvesinin birinci gününde konuşan Macron, "Ankara'nın diyalog çağrımıza yapıcı yanıt vermemesi ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik tek taraflı adımlardan vazgeçmemesi halinde aralık ayı başında Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda mutabakat sağladık" düşüncesini dile getirdi.

"AB asla taviz vermeyecek"

AB'nin ticaret ve göç alanında işbirliği yaparak Ankara'yla ilişkileri normalleştirme konusunda bir girişimde daha bulunma niyetinde olduğunu kaydeden Macron, ancak AB'nin üye ülkelerin çıkarlarından ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'den Antalya'ya çekmesi ve Yunanistan ile diyalog mesajları vermesi sonrası Brüksel'de toplanan AB zirvesinden Ankara'ya yaptırım çıkması beklenmiyor.

Merkel'den yapıcı mesajlar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB zirvesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması gerektiğini' söylerken, 'soruna barışçı çözüm bulunmasında kararlı olduklarını' vurgulamıştı. 

AB-Türkiye ilişkilerinin önemine dikkat çeken Merkel, "Tüm zorluklara karşın AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır. NATO'da ortak konumundayız. Düzenli göç söz konusu olduğunda birbirimize bağımlıyız" demişti.

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