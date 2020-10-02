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Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Azerbaycan bu adımı atarsa kaybeder

Katıldığı televizyon programında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın müzakere masasına oturduğu anda kaybedeceğini söyledi.

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Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan savaşında son durumu anlattı, kritik noktaları vurguladı.

Ağar, İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan’ın yüzde 20’si kadar olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın 4 koldan saldırı düzenlediğini ve Fuzuli köyü çevresinde şiddetli çatışmaların oluduğunu belirterek, Azerbaycan'ın Kafkasların en yüksek arazi kesimi olan 3400 metrelik Murov Dağı'nı ele geçirdiğini açıkladı.

"Bölge hendek ve tünellerle dolu"

Azerbaycan ordusunun hata yapmadan Ermeni mevzilerini bombaladığını belirten Ağar, bölgenin zor bir bölge olduğunu ve 26 yıldır tüneller ve hendeklerle doldurulduğunu açıkladı.

"Azerbaycan aynı hataları tekrar etmiyor"

Birilerinin Ermenistan ordusunu küçümsediğini söyleyen Ağar, düşmanın küçümsenmesi halinde çok ciddi yaralar açılır uyarısı yaparak, Azerbaycan'ın 2016 yılında yaptığı hatalardan ders aldığını ve İHA, SİHA, kamikaze drone’larıyla Ermenistan'ın silahlarını vurduğunu ve bunun son derece önemli olduğunu söyledi.

"Azerbaycan masada kaybeder"

Ağar, zorluğun sadece muhabere alanında olmadığını önemli olanın muharebe alanını dış etkilerden izole etmek olduğunu söyledi. Ağar Azerbaycan'a uyarıda bulunarak, müzakere, barış görmesi ve benzeri adı altında Azerbaycan'ın müzakereye geçmesi durumunda kaybedeceğini söyledi.

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