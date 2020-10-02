Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Türkiye genelinde yoğun bakımların yüde 65'i dolu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz." diyen Koca, "Filyasyon ekiplerimiz sahada. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk. Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı ve yoğun bakımların yüzde 65'inin dolu olduğunu belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65" açıklaması yapan Koca, Konya'da son 3 hafta içinde hasta sayısının yüzde 52 azaldığını belirtti.

Koca şu ifadeleri kullandı:

İyi yetişmiş sağlık insan gücümüze hizmet sunma ve eğitim adına müstesna katkı sağlayacak sağlık zincirimize bir halka daha ekliyoruz. 421 bin metrekare kapalı alana sahip, 1250 yataklı hastanemiz yüksek teknolojili 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir.

Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü kısmen artmış durumda. Ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar kesintisiz bir hizmet gerektiriyor.

"Birçok ilde salgın kontol altında"

Geçen ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında artışlar oldu. Son bir ayda Anadolu'da bölge değerlendirmeleri yaptık. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek elimizde. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak mücadeleye katkı verdi, vermeye devam etmekte.

Son haftalar içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil birçok ilimizde salgının seyrini kontrol altına aldık.



Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz sahada. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk.

"Türkiye genelinde yoğun bakımların yüde 65'i dolu"

Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu.