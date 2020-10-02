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Teröristlerin yerleri İHA ile tespit edildi! Tunceli Ovacık'ta operasyon

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, yerleri tespit edilen bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon düzenlendi.

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Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlere yönelik Ovacık kırsalında operasyon başlattı. Büyükköy kırsalında bir grup terörist, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Yerleri belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli operasyon sürdürülüyor.

Öte yandan geçen ay aynı bölgedeki 'Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu' kapsamında MİT, jandarma ve polisin ortak istihbarat çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda; 'terörden arananlar listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de bulunan ve 10 milyon TL’ye kadar ödülle aranan sözde 'TKP/ML-TİKKO siyasi komiseri', 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem ile 'gri kategori'de yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan 'Roza' kod adlı, Fadime Çakıl, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

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