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Reuters iddiası: Türkiye Varlık Fonu, THY için acil finansal destek arayışında

Reuters haber ajansı, Türkiye Varlık Fonu’nun, Türk Hava Yolları için acil finansal destek bulmak için görüşmeler yaptığını duyurdu.

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Ajansın özel haberinde, şirkete yakın dört kaynak, diğer havayollarından daha fazla rotaya uçan THY'nin sermaye ya da finansal destek bulabileceğini, ancak henüz kesinleşmediğini kaydetti.

Yılın ikinci çeyreğinde THY, 2.23 milyar lira zarara uğradı

Ajansa göre Türkiye Varlık Fonu’nun THY için ne kadar kaynak bulabileceği belirsiz, ancak bir kaynak kaynak için ‘kurtarma paketi’ ifadesini kullandı. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm uçuşların durduğu yılın ikinci çeyreğinde THY, 2.23 milyar lira zarara uğradı.

THY’nin bir kurtarma programına ihtiyacının olduğu son derece açık. Bu sermaye desteği ya da finansal destek olabilir.

Ajansa konuşan kaynak, TVF’nin ulaştırma ve turizm sektörlerinde krizle baş eden Türk şirketleriyle ilgili geniş bir çalışma yürütüldüğünü, başka kurtarma paketlerinin de gelebileceğini öne sürdü. Aynı kaynak, "THY’nin bir kurtarma programına ihtiyacının olduğu son derece açık. Bu sermaye desteği ya da finansal destek olabilir” ifadelerini kullandı.

"Lufthansa'ya benzer kurtarma paketi"

Bir başka kaynak da Reuters’a, THY için Lufthansa’ya benzer bir kurtarma tarzı için çaba gösterildiğini, bir tür sermaye transferi veya finansman sağlamak için görüşmeler yapıldığı ve yönteme ilişkin fikirlerin değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu, piyasa değeri 14.6 milyar lira olan THY’nin yüzde 49.12’sine sahip. Şubat ayında uçuşların durdurulmasıyla beraber yüzde 31 değer kaybeden THY hisseleri, finansman haberlerinin duyulmasının ardından yüzde 2.5 yükseldi. Türkiye Varlık Fonu ve THY Reuters’a konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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