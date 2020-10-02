Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı davası ertelendi!

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya devam edildi.

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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz 9 sanık ile tutuklu sanık Şahin Söğüt ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Bazı avukatların mahkemeye, duruşmada hazır bulunamayacaklarına ilişkin mazeret dilekçesi gönderdikleri açıklandı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen bazı sanıklar, salgın sürecinde avukatlarıyla yeteri kadar görüşemedikleri için savunmalarını hazırlayamadıklarını, bu nedenle savunmalarını sonraki celselerde yapmak istedikleri belirtti.

Bu sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre tanıyan mahkeme, 7 sanığın tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.