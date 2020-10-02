CHP’den Kars Belediyesi'ne kayyum tepkisi: Demokrasiye açıkça darbe

KARS Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, 6 yıl sonra başlatılan 'Kobani olayları' operasyonu kapsamında tutuklanınca görevden alındı. Bilgen'in yerine kayyum atanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır" dedi.

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Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösteren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçimle gelen başkanların seçimle gitmesi gerektiğini söyledi.

"Planlı bir operasyon yapıldığının göstergesi"

Seyit Torun'un açıklaması şöyle: 18 yıllık iktidarının sonunda ülkemizi bir sorunlar yumağına çeviren bu zalim iktidarın, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik baskıları da bitmiyor. Kars halkının iradesiyle belediye başkanlığına seçilen Ayhan Bilgen'in, tutuklanmasının üzerinden bir saat dahi geçmeden görevden alınması ve yerine kayyum atanması, hukuki değil, tamamen siyasidir. Yaşanan bu süreç, Kars Belediyesi'ne planlı bir operasyon yapıldığının göstergesidir.

"Milletin iradesine darbe vuramazsınız"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüz bellidir. Eğer demokrasiden yanaysak ve millet iradesine saygı gösteriyorsak, seçimle gelen seçimle gitmelidir. Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanları zorla istifa ettirildiğinde de söyledik, yine söylüyoruz. Hangi partiden olursa olsun, milletin iradesine darbe vuramazsınız.

"İntikam almaya çalışıyorlar"

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan belediye başkanın görevden alınması ve belediye meclisi de yok sayılarak, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri olmadığını söyleyen Seyit Torun, “Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.