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Samsun’da dayısının oğlu tarafından çift kurşunla öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da Ertunga Ataman isimli kişi, dayısının oğlunun silahlı saldırısında vücuduna isabet eden 2 kurşunla öldürüldü.

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Olay, Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertunga Ataman isimli şahıs evinin önünde dayısının oğlu Şenol Kadakal'ın silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Ertunga Ataman olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ataman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Ataman’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Şenol Kadakal olay sonrası silahıyla birlikte polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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