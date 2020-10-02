Bursa'da evinde cinayet işlenen eski manken dostunu suçladı: Onur'u sanık bıçakladı
BURSA'da sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgün'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Sadık Şahin’in (45) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren Alev Ç., 'Olay anında salonda alkol alıyordum. Salon kapısını açıp içeri giren Onur’un yaralı olduğunu gördüm. Onur’un elinde bıçak yoktu. Onur'u sanık bıçakladı' dedi. Şahin ise savunmasında, Yılgün'ü yatak odasında şortla gördüğünü, küfür üzerine aralarında boğuşma çıktığını, bıçakladığını hatırlamadığını öne sürdü.
Olay, geçen yılın Temmuz ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre, evinde Onur Yılgün ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, ikiliyi görünce sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgün'ü göğsünden yaraladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin de Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgün, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Yılgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgün'ün arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Sadık Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alev Ç. de serbest kaldı.
Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan, 3 çocuk babası Sadık Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Sadık Şahin, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık İsa Ö. ise katılmadı. Sadık Şahin’in avukatı Ali Özgür Berksun, Alev Ç., Onur Yılgün’ün anne ve babası da duruşma salonunda hazır bulundu.
"Karı koca hayatı yaşıyoruz... Bir erkeğin şortla yattığını gördüm"
Mahkemede savunma yapan Sadık Şahin, "Alev ile 6 yıldır birlikteyiz. Karı koca hayatı yaşıyoruz. 3 gündür Alev'e ulaşamıyordum. Olay gecesi İstanbul'dan gelen arkadaşımla evimde alkol aldık. Gece yarısı köpeğimi sahilde gezdirmeye çıkardım. Evime dönerken, Alev'in ışığının yandığını gördüm. Zile bastım. Açılmayınca ben de yanımda bulunan anahtarımla açmak isterken kapıyı Alev açtı. Evin koridorunda erkek ayakkabısı gördüm. Alev'e kim olduğunu sormama rağmen bana söylemedi. Beni salona aldı. Sohbet ettik. Tuvalete giderken, kapısı açık olan yatak odasına baktığımda bir erkeğin şortla yattığını gördüm. Salona döndüğümde ise Alev, yatakta bulunan kişinin Onur olduğunu söyledi. Onur ile Alev, arabasının tamiri sırasında tanıştılar. Daha sonra Onur'u salon kapısında elinde sarı saplı bıçak ile gördüm. Onur, bana küfretti. Ben de kendisine 'Senin burada ne işin var?' diye sordum. Aramızda boğuşma oldu. Bıçak yere düştü. Ben bıçağı alıp, sol koluna çizik attım." dedi.