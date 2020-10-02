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Beyaz Saray: Trump’ın hafif semptomları var

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse dair “hafif semptomları” olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray’a çevrildi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüse dair “hafif semptomları” olduğunu aktardı.

"Morali yerinde"
Meadows, Başkan Trump’ın sağlık durumunun sağlık görevlileri tarafından sürekli izlendiğini ifade ederken, Trump’ın moralinin iyi olduğunu dile getirdi.

Başkan Trump’ın faal olduğunu belirten Meadows, Beyaz Saray'ın çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Meadows, Başkan Trump hakkında, “İyimserim ki çok çabuk iyileşecek” ifadelerini kullandı. Tedaviye ilişkin bilgi vermeyen Meadows, Hope Hicks hakkındaki soruları ise cevapsız bıraktı.

Twitter'dan duyurmuştu
Dün akşam saatlerinde Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks’in koronairüse yakalandığını duyurmasının ardından eşi Melania Trump ve kendisinin de hastalığa yakalandığını açıklamıştı.

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