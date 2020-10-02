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Gençlerbirliği'nde 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde ikişer futbolcu ve personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde yapılan açıklamada; rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçlarının geldiği belirtilerek, "İki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" denildi.

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