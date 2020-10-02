Eski koca TikTok fenomeni kadını canlı yayına hazırlanırken benzin döküp yaktı
ÇİN'de canlı yayın sırasında eski kocası tarafından yakılan TikTok fenomeni bir kadın yaşamını yitirdi.
ÇİN medyasına göre Çengdu kentindeki olay 14 Eylül'de meydana geldi. TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yüz binlerce takipçisi bulunan ve köy hayatı videoları milyonlarca kişi tarafından beğenilen Lamu adlı kadın canlı yayına hazırlanırken ekranı aniden karardı.
112
Bir süre önce boşandığı kocasının, bir satırla kapıyı kırarak elinde benzin bidonuyla içeri girdiği ve Lamu'yu ateşe verdiği belirtildi.
212
Jinçuan polis yetkilileri, vücudunun yüzde 90'ı yanan Lamu'nun yerel bir hastaneye kaldırıldığını ve buradan da Siçuan'da bir hastaneye nakledilğini bildirdi.
312
16 gün komada kalan iki çocuk annesi kadının kurtarılamadığı ve 30 Eylül'de öldüğü açıklandı.
412