TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'de beyin yakan hata kafalar karıştı

TV8'in reyting rekortmeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni yayın dönemine reytinglerde en üst sıradan giriş yaptı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek yaşamdan uyarlanma. Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu dizi yeni sezonuna bir mantık hatasıyla başladı.