TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'de beyin yakan hata kafalar karıştı
Doğduğun Ev Kaderindir'deki mantık hatası seyircinin kafasını karıştırdı. Bu dizi de Kırmızı Oda gibi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanmıştı.
TV8'in reyting rekortmeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni yayın dönemine reytinglerde en üst sıradan giriş yaptı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek yaşamdan uyarlanma. Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu dizi yeni sezonuna bir mantık hatasıyla başladı.
110
Demet Özdemir'in hayat verdiği Zeynep karakteri Doğduğun Ev Kaderindir'in sezon finalinde mezuniyet konuşmasıyla seyircinin yüreğini dağladı.
210
Zeynep, mezuniyet konuşmasında, "Abim 13 yaşında bakımsızlıktan can verdi" ifadeleriyle ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.
310
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan devamsızlık hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
410