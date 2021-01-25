Erdoğan Elazığ'da müjdeyi verdi! 6 ay içinde bitireceğiz İstanbul hedefini de açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde açıklama yaptı. Erdoğan, 'Size yakışan binalar yapıldı. Bu imkanı sağlamak devletin görevi. 6 ay içinde geri kalan inşaatları da bitireceğiz' dedi. Erdoğan, kentsel dönüşümde İstanbul hedefini de açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacaklarını belirterek, "Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır" dedi ve İstanbul hedefini açıkladı. Erdoğan 'Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bir yıl önce kederliydik... Saolsun bütün bakan arkadaşlarımız gece demedi gündüz demedi kurumlarımızla beraber deprem de enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyorlardı.

Gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Şimdi şu binalar gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum. Kaç oda dedim 3+1 dediler ve dua ediyorlar. Hamd olsun...

Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Geçmişte ne demişler devlete devlet baba demişler. Biz de bu anlayışla bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu yolda devam ediyoruz. Biz sizin hizmetçileriniziz.

6 ay içinde bitireceğiz

6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz. Gakkoşlar bizimki bitmedi demeyecek. Bütün konutlar bitmiş olacak.

5 milyar TL'yi aşan yatırım

Depremde evlerini kaybedenlere konutlarını teslim etmek için kolları sıvadık. 4774 binanın yıkımı gerçekleşti. Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin olmak üzere 26 bin konutun inşasına karar verdik.

Depremden sonraki 6 ayda 2517 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 136 derslikli 8 okul inşaatı sürüyor.

1195 konutu Malatya'da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Özellikle köylerimiz için tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan çok özel projeleri hayata geçirdik.

5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.



Türkiye geçmişte maalesef afetlere karşı güvenli bir altyapı kuramamıştır. Yapı stokunun önemli bir bölümü depreme dayanıksız inşa edilmiştir.

Zehirli sarmaşık gibi istila etmiştir

Depremler, seller, heyelanlar, bütün bunlar afetlerin önüne geçmek elbette insan iradesini aşan hususlardır. Kadim çağlardan beri dünyanın en önemli deprem kuşaklarının üzerinde yer alan ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin özellikle Karadeniz tarafı sel ve heyelan felaketlerin sıkça görüldüğü yerlerin başında geliyor. Bugün de sık sık deprem, sellerle karşılaşıyoruz. Bu afetlerin belki önüne geçemeyiz, ama yol açacağı zararları en aza indirebiliriz. Bugün dünyada afetlerin etkilerini en aza indiren pek çok ülke var. Türkiye özellikle Cumhuriyet dönemindeki plansızlık, ihmal, rant hırsların neticesi olarak altyapı kuramamıştır.

Düşük standartlı binalar şehirlerimizi zehirli sarmaşık gibi istila etmiştir. Köylerimizde insanlarımızın evlerinde afetlere karşı donanıma sahip değiliz. Ülkemizin yapı stokununun önemli bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir. Marmara depreminin ardından bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir.

Geçtiğimiz yılın başında Elazığ, Malatya, Ekim'de de İzmir depremini yaşadık.

Bilim insanları fay hattındaki depremleri inceleyerek yeni depremlere hazırlıklı olmamız hususunda sık sık sürekli bizleri ikaz ediyor. Milyonlarca yapının dönüşümünün öyle kolay olmadığını sanıyorum. Vicdan ve izan sahibi herkes kabul edecektir.

İşin büyüklüğü bizi harekete geçirmekten alıkoymadı. Belirlediğimiz öncelikler çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz. Depreme dayanıklı yapı inşasında çok önemli gelişme kat ettik.

1,6 milyon konutun dönüşümü tamamlandı

Son 8-9 yılda 1,6 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliklerini teminat altına aldık. Halen 272 toplu konutun inşası sürüyor. Riskli yapı statüsünde konut ve işyeri sayısı 688 bini geçti.

İstanbul için hedef

Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. 5 milyon insanımızı ilgilendiren yalnızca kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri 15,5 milyar lirayı geçti. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekareyi alana yayılmış bulunuyor. Hedefimiz 1,5 milyon konutu acilen önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır.

İzmir depreminin ardından bu şehirde 5 bin konutun inşaasına hemen başladık. Trabzon Araklı'da 118, Giresun Bulancak 570, Dereli 612 konutun yapımı sürüyor. Devlet ve vatandaş olarak elbirliği içinde ülkemizin önündeki afet tedbirlerine karşı hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Rabbimden ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylemesini diliyorum. Bize düşen her türlü tedbiri alıp takdire rıza göstermektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konutlarını teslim alan vatandaşlarla sohbet etti

Dikey mimari intihardır

Ülkemizin şehirleşme kalitesini yükseltmeyi önemsiyoruz. Artık yeni projelerimizin tamamını yatay mimari stratejisiyle hazırlıyoruz. Elazığ ve Malatya bu yaklaşımla inşa edilmiştir. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanıma özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm projeleri aynı anlayışla hayata geçireceğiz. Dikey mimari deprem bölgesinde bizim için bir intihardır.

Türkiye kurduğumuz güçlü demokrasi ve hizmet altyapısı sayesinde bir süredir nice saldırıların, tuzakların, küresel düzeyde yaşanan nice krizlerin üstesinden başarıyla gelmektedir. Terör saldırıları, sınırlarımızın kuşatılma girişimi, ulaslararası alanda köşeye sıkıştırılma gayretlerini bir kenara bırakıyorum. Sadece koronavirüste karşılaştığımız fotoğraf dahi tek başına Türkiye'nin gücü ve kapasitesini göstermeye yeterlidir.

Her bir insanımızın hayat kalitesini yükselttik. Elazığ'a son 18 yılda toplam 16 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu çerçevede eğitimde 2 bin 518 adet yeni derslik yaptık Elazığ'a. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için yurt binaları inşa ettik. 20 bin seyirci kapasiteli stadyum inşası devam ediyor. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını biraz sonra gerçekleştireceğiz.

Eski Emniyet Müdürlüğü'nün alanına millet bahçesi inşa ettik. Şehir hastanemizle birlikte 37 sağlık tesisi kazandırdık. 7 bin 500 konutu hizmetinize sunduk. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 329 km. ilave ile 362 km.'ye çıkardık. Bu ay içinde Elazığ ve bölgemiz için iki ulaştırma projemizin açılışını gerçekleştirdik.

Bunlardan birisi Kömürhan Köprüsü. Tüneli ve bağlantı yolları. Diğeri de Diyarbakır Ergani Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları. Durmak yok, yola devam. İnşaası devam eden Elazığ-Malatya ayrımı Kuşsarayı yolu, Elazığ-Sivrici ayrımı yolunu bu yıl bitiriyoruz. Yapımı süren Elazığ-Harput, Elazığ-Bingöl, Elazığ-Malatya yolunu yakında inşallah tamamlıyoruz.