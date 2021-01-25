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Balıkesir'de çöken köprüden düşüp suya kapılan kadının cesedi 4 kilometre ileride bulundu

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR'de çiftin üzerinden geçtiği tahta köprü, o sırada çöktü. Azgın sulara kapılan kadının 4 kilometre ötede cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, çalılıklara takılan cesedi yarım saatlik çabayla karaya çıkardı.

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Tarlabaşı Mahallesi'nde bağ evinde ikamet eden Faruk ve Nuray Gezer çifti şiddetli yağan yağmur sebebiyle Kileli Çayı yanına yaptıkları bağ evlerine gitmek istedi. Derenin karşı tarafında bulunan bağ evine gitmek için ahşaptan yaptıkları tahta köprünün üzerinden geçen çift el yapımı köprünün çökmesi ile birlikte suya düştü.

Eşini kurtarmaya çalışan Faruk Gezer son anda kayalara tutunup canını kurtarırken eşi Nuray Gezer yağmur sebebiyle kabaran derede kayboldu. Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam eşinin suda sürüklendiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran ve Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık 4 kilometre sürüklenerek sudan boğularak can veren Nuray Gezer'in cesedi 2 saat sonra dere kıyısında çalılara takılmış vaziyette jandarma ve Balıkesir İtfaiyesi tarafından bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadın cesedini yaklaşık 20 metre aşağıdaki dere yatağından çıkarmak için bölgeye AFAD ekipleri geldi.

Yarım saatlik çalışmanın ardından yukarıya taşınan Nuray Gezer'in cesedi otopsi için Bursa'daki Ali Tıp Kurumuna gönderildi. Faruk Gezer'in ifadesine başvuran jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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