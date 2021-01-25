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ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

İGDAŞ'tan abonelere '10 taksit' kampanyası! İşte detaylar...

İGDAŞ, fatura borçlarını ödeme güçlüğü çeken aboneleri için yeni bir '10 taksit' kampanyası başlattı. Buna göre gecikmiş fatura borçları, kredi kartıyla, vade farkı, ilave ücret, komisyon olmaksızın 10 taksitte ödenebilecek. Nakit ödeme yapmak isteyenler de gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, yine vade farkı olmaksızın, 4 taksitte ödeme yapabilecek

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Kampanyadan faydalanmak için, 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, gecikmiş fatura borcu bulunan abonelerini, kampanyadan faydalanmaya davet etti.

Vade farkı, ilave ücret, komisyon uygulanmayacak

Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle; son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan tüm aboneler yararlanabilecek.

10 taksit

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksitte ödeyebilecek.

Nakit olarak ödemek isteyenlere ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeme imkânı sunuluyor.

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