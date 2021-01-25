Putin, Navalnıy'ın 'sarayı var' iddialarına yanıt verdi: Montaj ve derleme

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalif isim Aleksey Navalnıy'ın, Rus liderin Gelencik'te sarayı bulunduğuna dair iddialarını 'montaj ve derleme' olarak niteledi. Putin, izinsiz eylemlere çocukların çağrılması hakkında ise "Çocukları ön saflara teröristler gönderir" diye konuştu.

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Putin, Rusya Öğrenciler Günü vesilesiyle Tver Bölgesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Görüşme sırasında öğrencilerden biri, Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki sarayla ilgili 'soruşturması' hakkında Rus liderin ne düşündüğünü sordu. Putin, şunları söyledi: Kelebek stili yüzdüğüm sırada çekilen bir fotoğraf koymuşlar. Bazen böyle yüzmeyi seviyorum. Fotoğrafta, hiçbir zaman bulunmadığım bir havuzda görülüyorum. Bunun hangi havuz olduğunu bilmiyorum ancak bu şekilde yüzdüm. Ne zaman ve nerede? 2016 yılında Yenisey'de. Dolayısıyla bu basit bir derleme, montaj. Ülkemizdeki ünlü kişiliklerden birinin dediği gibi 'Sıkıcı, kızlar. Bari başka şeyler de uydursaydınız.

İddia 10 yılı aşkın bir süredir ortada dolaşıyor

Putin, bu iddianın 10 yılı aşkın bir süredir ortada dolaştığını kaydetti ve Navalnıy'ın Rusya'ya döndükten sonra tutuklanmasına atıfta bulunarak, muhalefetin uygun bir fırsat bulduğunda bu materyallerle vatandaşların beyinlerini yıkamaya karar verdiğini vurguladı. Boş zamanı olmadığını için videoyu izlemediğini ve yardımcılarının bazı bölümleri kendisine aktardığını anlatan Putin, videoda kendisine ait olduğu belirtilen mülklerin hiçbirinin hiçbir zaman kendisine veya akrabalarına ait olmadığı kaydetti.

İzinsiz eylemlere çocukların çağrılması: Çocukları ön saflara teröristler gönderir

İzinsiz eylemlere özellikle çocukların çağrılmasını da sert bir dille eleştiren Putin, "Reşit olmayanların yasadışı eylemlere aktif şekilde dahil edilmesi kabul edilemez. Bu, teröristlerin taktiğini anımsatıyor. Çocuklar hiçbir zaman ön saflara sürülemez. Bunu ancak kadınları ve çocukları ön saflara gönderen teröristler yapar" ifadelerini kullandı.

"Böyle siyaset yapılmaz"

Rusya lideri, "Hiç kimse, özellikle de siyaset alanındaki ihtiraslarını ve amaçlarını korumaya çalışırken, şimdi sözünü ettiğim bu tür olayların hiçbirine başvurmamalı. Böyle siyaset yapılmaz, her halükarda sorumlu siyaset izlenmelidir" diye konuştu.

"Herkes kanun çerçevesinde görüşünü ifade etme hakkına sahip"

"Bu tür konularda daha önce birçok kez konuştum ve bir kez daha altını çizmek istiyorum; herkes kendi görüşünü kanunda öngörülen çerçeve dahilinde ifade etme hakkına sahip. Kanunun çerçevesi dışına çıkan her şey, sadece yapıcılıktan uzak değil aynı zamanda tehlikeli" diye devam eden Putin, Rusya tarihinde bu tür olayların birçok örneği bulunduğunu ve bunlardan sadece ülkeyi ve toplumu karıştıranların değil, bununla hiçbir ilgisi olmayan kişilerin de zarar gördüğünü vurguladı.

"Kolluk kuvvetleri de kanuna uymalı"

Rusya lideri, kolluk kuvvetlerinin de kanuna uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek "Onlar da Rusya halkına ve devletine hizmet etme görevlerini görev yükümlülükleri ve kanun çerçevesinde yerine getirmeli. Gelecekte de bu şekilde ilerlemeyi başaracağımızı umuyorum" dedi.