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Tunceli Valiliği duyurdu! 27 Ocak'tan itibaren 1 ay yasaklandı

İhlas Haber Ajansı

TUNCELİ Valiliği, pandemi süreci nedeniyle kentteki eylem ve etkinliklerin 27 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri ve Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda yeni kısıtlama kararları alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Tunceli il sınırları içerisinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunular kapsamında, genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve şiddet olaylarının önlenmesi, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler, basın açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm eylem ve etkinliklerin 27/01/2021 günü saat 00.01 ile 25/02/2021 günü saat 23.59 ‘a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi

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