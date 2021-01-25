Teknik analist Tunç Şatıroğlu altın ons fiyatlarında yukarı yön için tarih verdi

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken teknik analist Tunç Şatıroğlu, altın ons fiyatlarında sıkışmanın sürdüğünü 28 Ocak'tan itibaren yükselişe geçebileceğini söyledi.

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Altın fiyatları yatay seyretmeye devam ediyor. Altın gram fiyatı 442 liradan işlem görürken, ons altın ise 1862 dolar seviyelerinde. Altın fiyatları yatırımcısını üzerken, geleceğe dair öngörüler merak konusu oldu. Teknik analist Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabında altın fiyatlarına ilişkin kritik bir değerlendirme geldi.

Şatıroğlu, "Altın yukarıdan gelen direnç çizgisinden geri dönmüştür. 1872'nin üzerinde kalabilirse direnci geçecek ve tekrar yükseliş trendine dönecektir. " yorumunda bulundu.

"1872'nin üzerinde kalabilirse direnci geçecek"

"FED faizleri artırmayacak"

Öte yandan Şatıroğlu, Youtube kanalında altın fiyatlarıya ilgili değerlendirmesinde "Konjonktür altın için iyi gümüş için çok iyi" ifadelerini kullandı. Şatıroğlu, "FED faizleri düşük tutacak. Üstelik varlık alımını azaltmayacak. Maliye tarafından Yellen, daha çok para verilmesi taraftarı. Bu kadar para bolluğunda altın 1680'lere gelir gibi şeyler beklemiyorum." dedi.

"28-29 Ocak gibi yukarıya geçmesini beklerim"

Yukarıdan gelen güçlü düşüş çizgisinin direnç olarak çalıştığına işaret eden Şatıroğlu, 1836'dan destek bularak tekrar yukarı gittiğini belirterek,

Bu bakımdan iyi bir şey bu. Yükseliş kanalı içerisinde yükselişini sürdürmesini ve düşen direnç çizgisini geçmesini beklerim. Ne zaman olacak bu? 28-29 ocak gibi bunun içerisinden yukarıya geçmesini beklerim. Yukarı geçtikten sonra hareketin daha güçlenmesini, 1928'e kadar devam etmesini beklerim. Konjonktür uygun. Teknik olarak pozitif görünüm var. Karamsar bakış açısıyla çok kurcalarsanız daha çok düşüşler görebilirsiniz. Geniş boyutla baktığınız zaman pek de öyle olmadığı görünüyor bana göre.