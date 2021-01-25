Trabzonspor, Joao Pereira ile yollarını ayırdı

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği 36 yaşındaki savunmacı Joao Pereira’nın sözleşmesi feshedildi.

Abone ol

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın planlamasında yer almayan ve bu nedenle de kadro dışı bırakılan Joao Pereira’nın sözleşmesi feshedildi. Trabzonspor’da bu sezon kaptanlık görevi de üstlenen deneyimli sağ bek oyuncusunun alacaklarının da ödendiği belirtilirken, bu ayrılığın gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Karadeniz ekibinde 122 maçta forma giyen ve 3 gol, 16 asistle skora da katkıda bulunan Portekizli oyuncunun, Göztepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.