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İBB Sözcüsü Ongun'dan Sabah gazetesine: Haberin doğrusunu da birazdan verirsiniz herhalde?

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Sabah gazetesinin 'İBB'den bir skandal daha! Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatini boyadılar' başlığıyla verilen habere tepki gösterdi.

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İlk olarak Hürriyet gazetesinde Ömer Erbil imzasıyla yayımlanan ve internet haber siteleri tarafından alıntılanan '250 yıllık güneş saatine badana' başlıklı haber, Sabah gazetesinde 'İBB'den bir skandal daha! Tarihi camideki 259 yıllık güneş saatini boyadılar' sözleriyle verildi.

Paylaşımlar silindi

Twitter hesabında gazeteye tepki gösteren İBB Sözcüsü Murat Ongun, habere dair sosyal ağlardaki paylaşımların silindiğini belirterek "Tweeti sildiğinize göre haberin doğrusunu da birazdan verirsiniz herhalde?" diye yazdı.

Google'da eski başlığa ait linke tıklandığında, DHA'dan alınan 'Tarihi camide 250 yıllık güneş saati boyandı! Vakıflar İstanbul Müdürlüğü harekete geçti' başlıklı haber okurların karşısına çıkıyor.

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