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Osmaniye'de deste halinde para buldu sokak sokak sahibini aradı

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'de temizlik işçisi Volkan Kaya sokakta bulduğu bir deste parayı evleri tek tek dolaşarak sahibini buldu.

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Kadirli Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 26 yaşındaki Volkan Kaya, Dere Mahallesi, Alacami Caddesi'nde temizlik yaparken kaldırım kenarında bir deste halinde içinde 4 bin 800 TL olan para buldu. Parayı yanına alan Volkan Kaya, ardından da paranın sahibini bulmak için cadde üzerindeki evlerin zillerine tek tek bastı. En sonunda aynı cadde üzerinde ikamet adan Adnan Celal Savrun adlı kişinin para kaybettiği bilgisini aldı.

Savrun’un bir iş için şehir dışına çıkması dolayısıyla temizlik işçisi Volkan Kaya bulduğu parayı kaybeden adamın komşusu Fatma Akarca’ya teslim etti. Volkan Kaya, “Cadde üzerinde temizlik yaparken bir deste para buldum. Paranın miktarı 4 bin 800 TL. Sahibini bulmak için evleri dolaştım. Sonunda paranın sahibini bularak teslim ettim” dedi. Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ise örnek davranış sergileyen temizlik işçisini bir çeyrek altın ile ödüllendirdi.

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