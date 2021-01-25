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Batman'da parkta yürüyüş yaparken fark ettiler! Görünce şok oldular

İhlas Haber Ajansı

BATMAN'da parkta yürüyen vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Fatih Mahallesinde Kineem Parkında meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir erkek şahıs gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan 20 yaşındaki Y.G.'nin kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.G.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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