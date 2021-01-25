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Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu açıkladı

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar kiralandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncuya 3 milyon TL ödeyecek.

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Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

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