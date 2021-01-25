Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu açıkladı
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar kiralandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncuya 3 milyon TL ödeyecek.Abone ol
Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
✍️ Galatasaray’a hoş geldin Halil İbrahim Dervişoğlu 🤜🤛 pic.twitter.com/nefGYe5gMZ— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 25, 2021