Antalya'da pipet kabusları oldu! Kapının kilitli olduğunu görünce gerçek ortaya çıktı

ANTALYA'da internet siteleri üzerinden 'evden pipet paketleme' ilanı vererek yaklaşık 280 kişiyi yüz binlerce lira dolandırdığı öne sürülen Metin K., ortadan kayboldu. 280 kişinin şikayetçi olduğu Metin K.'nin, şehir şehir gezerek aynı işe devam ettiği iddia edildi.

Antalya'da yaşayan Metin K., iddiaya göre bir internet sitesi üzerinden 'haftalık 250 paket, pipet paketleme karşılığında 5 hafta sonunda evden 1500 lira kazanılabilirsiniz' ilanı verdi. Muratpaşa ilçesinde bir ofis tutan Metin K., H.K. adına kurulan şirket üzerinden başvuruları almaya başladı. Başvuruya gelenlerden makbuz karşılığında 'sözleşme masrafı' adı altında 1 kişilik iş için 300, 2 kişilik iş için 600 lira alındı.



İş için kısa sürede yüzlerce kişi başvuruda bulundu. 5 hafta sonunda ücretlerini almaya gelenler, Metin K.'nın 'Yarın gelin alın' sözüyle oyalanmaya başladı. Her gün yüzlerce kişinin başvuru ve ücretlerini alamadıkları için şikayete gelen firmanın sekreteri Gülten Arıcan, durumdan rahatsız olarak, Metin K.'ya tepki gösterip işten ayrıldı. Bunun üzerine Metin K., Arıcan'ın paralarını çaldığını söyleyerek, çalışanların ücretini ödememeye başladı.







280 kişi savcılığa gidip şikayetçi oldu

Ücretlerini almak için bir hafta süresince ofise giden kişiler, son olarak gittiklerinde ise kapının kilitli olduğunu gördü. Aramalara cevap vermeyen Metin K., bir süre sonra paralarını isteyen kişilere hakaret etmeye başladı. Metin K.'nın aynı ilanı Bursa'da da verdiğini görenler, dolandırıldıklarını anladı. Yüz binlerce lira dolandırılan 280 kişi savcılığa giderek Metin K. hakkında şikayetçi oldu.



5 haftada 1500 lira

Metin K.'nın yanında sekreter olarak çalışan Gülten Arıcan, “Burası ithalat, ihracat şirketi olarak geçiyordu ve güya Belçika ile iş yapılıyordu. Evde yapılan pipet paketleme işi karşılığında insanlara 5 haftada 1500 lira alabilecekleri söylendi. Evde çalıştıklarına dair bir sözleşme yapılıyordu ve 300 lira ücret alınıyordu. 5'inci haftayı dolduran 5-6 kişiye ödemeler yapıldı. Daha sonra artık insanlar ürünleri alamamaya, ürünler gelmemeye başladı. Ödeme zamanları gelen kişilerin ödemeleri yapılmamaya başlandı. Ödemeler yapılmamasına rağmen yeni kayıtlar alınmaya devam etti. İnsanlar iş yapıp para kazanacaklarını sanırken mağdur edildiler" diye konuştu.







"Her hafta gelip pipet alıyordum"

Her hafta 500 paket pipet paketleyip teslim ettiğini söyleyen mağdurlardan Fatma Ateş, “İnternetten ilanlarını gördüm ve gelip başvurdum. İlk başlarda iyi davrandılar ben de 600 lira yatırdım. Her hafta gelip pipet alıyordum. Son haftalarda pipet yetmemeye başladı, hep 1 hafta atlatıyorlardı. 2 hafta önce geldiğimde paramı alamadım, bugün için gel demişlerdi. Bugün maaş günümdü ama alamadım. Geldiğimde kimse yoktu" dedi.



"İlk haftalarda kişi başı 300 lira alıyorlardı"

Bir diğer mağdur Vehbi Can Bacaksız da, ilk etapta ödeme aldığını söyleyerek, “Bu firmayı internetten buldum ve 28 arkadaşıma iş imkanı sağlayıp onları da getirdim. İlk haftalarda kişi başı 300 lira alıyorlardı. Sonraki haftalarda insanlardan 600 ile 900 lira almaya başladılar. Paket teslim etmeye geldiğimde insanların parasının ödenmediğini gördüm. Burayı bırakıp aynı firma ismiyle başka şehirlerde bu işe devam ediyorlar. Bu kadar insan mağdur, tek isteğimiz sesimizin duyulması. Burada insanlar ekmek parasını, kimileri çocuğunun parasını koydu bu işin içine" diye konuştu.







"Küfür dolu mesajlar atmaya başladı"

Metin K.'nin kendilerine küfür ve hakaret içeren mesajlar attığını belirten Bacaksız, “Kimse parasını alamayınca kayıt yaptırmak için dahi telefonlara çıkmamaya başladı. Böylece insanları dolandırdığını anladım. Bana tehdit ve küfür dolu mesajlar atmaya başladı. Daha sonra telefon numaralarımızı engelledi. Daha fazla insan mağdur olsun istemiyoruz. İnsanları dolandırmak bu kadar kolay olmamalı. Suç duyurusunda bulunduk. Umarım sesimiz duyulur ve bu kişiler cezalarını çeker" diye konuştu.