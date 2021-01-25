Faik Öztrak: Genel başkanımız, milletvekillerimizle istedikleri zaman görüşür

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin partisine geçeceği ileri sürülen milletvekilleriyle görüşeceği haberleriyle ilgili, "Genel başkanımız milletvekillerimiz ile her istedikleri zaman görüşür. Dolayısıyla bunda olağanüstü bir durum yoktur" dedi.

Abone ol

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Çin'den tedarik edilen koronavirüs aşısıyla ilgili, "Bugün gelenlerle gele gele 9,5 milyon doz aşı geldi. Ne söylenen takvim tuttu, ne de aşı sayıları. Çin'deki aşı firmasıyla imzalanan bir sözleşme var ise, tedarikteki bu gecikmelerin, bu belirsizliğin sebebi nedir? Bunun nedenini millete açıklamak zorundasınız. Biontech-Pfizer aşıları, yani Alman aşıları ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı 1,5 milyon doz Alman aşısının, ocak ayında geleceğini söylemişti. O aşılardan da hala haber yok. Ne oluyor bu aşılara?" dedi.

'Dostlarımızla birlikte yapacağız'

Öztrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, "Bu millet, devletini ve cumhuriyetini emperyalizme karşı dünyanın gördüğü en onurlu savaşı vererek kurmuş büyük bir millettir. Doğru bir yönetimle, hızla ayağa kalkmamız işten bile değildir. Yeni kuralları koyacağız, yeni kadrolarla, yeni kurumları hep birlikte inşa edeceğiz. Yepyeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle, hukuk devletini ve adaleti hepimiz için yeniden tesis edeceğiz. Ekonomiyi borçla şişirmek yerine, büyüme stratejimizin merkezine büyümeyi, zenginleşmeyi koyacağız. Ürettiğimizi hakça paylaşacağız. Bunu dostlarımızla birlikte yapacağız. Az kaldı, biz hazırız'" diye konuştu.

'İstedikleri zaman görüşür'

Öztrak, CHP'li 3 milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye geçeceği ve yarın da genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceklerine dair açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Bu işin başından itibaren söylüyorum; genel başkanımız milletvekillerimiz ile her istedikleri zaman görüşür. Dolayısıyla bunda olağanüstü bir durum yoktur" dedi.

Öztrak, HDP Esenler ilçe binasında PKK lideri Abdullah Öcalan'a ait posterlerin çıkmasıyla ilgili de "Terör örgütü mensuplarının resimlerinin, simgelerinin propaganda malzemesi olarak kullanılmasını makul görmemiz tabii ki mümkün değildir. Türkiye'de herkesin terörle arasına mesafe koymasını bekleriz. Bundan da hiç kimse muaf değildir. O terör örgütü elebaşının mektuplarından seçimlerde medet ummak da, kırmızı bültenle aranan terör elebaşının kardeşini devlet televizyonlarına çıkarmak da, o mektubu okumak için bir öğretim görevlisini devlet televizyonuna çıkarmak da bundan muaf değildir" ifadelerini kullandı.