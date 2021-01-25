Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da deprem konutlarını havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum karşıladı.