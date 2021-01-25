Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da deprem konutlarını havadan inceledi
Bir yıl önce yaşanan depremden sonra hızla inşa edilen deprem konutlarını sahiplerine vermek üzere Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan Bakanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.
Askerlere selam veren Başkan Erdoğan, sonrasında deprem konutlarının olduğu noktaya geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, deprem konutlarını helikopterden incelediği sırada bu görüntüler kayda geçti.