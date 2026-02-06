BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79
HABER /  DÜNYA

Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında...

Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında...

Jeffrey Epstein dosyalarına giren yeni bir iddiada, eski bir çalışanın ifadelerine dayanıyor. Jeffrey Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü ve New Mexico'daki çiftliğine yakın bir alana gömüldüğü öne sürüldü; iddialar resmî makamlarca henüz doğrulanmadı.

Abone ol

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a yönelik soruşturma dosyalarının kamuoyuna açılmasıyla birlikte ortaya atılan yeni iddialar, dünyada geniş yankı uyandırdı.

Cinsel ilişkide boğup öldürdüler
Yayınlanan belgelerde, ismi açıklanmayan bir kişinin göndermiş olduğu e-postada Jeffrey Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadınlar cinsel ilişki sırasında boğulmuş ve New Mexico'daki çiftliğine yakın bir alana gömülmüş.

Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında... - Resim: 0

O korkunç kadın istemiş
Kadınların cinsel ilişkide boğularak ölmesi üzerine cesetlerinin gömülmesi emrini, Epstein'ın eski iş ortağı Ghislaine Maxwell istemiş. Ghislaine Maxwell bu korkunç suçlardan dolayı cezaevinde olan tek isim. Epstein'in yanından ayırmadığı bu kadın, ona kadın bulmak ve iğrenç eylemlerinin üzerine örtmekle suçlanıyor. 

Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında... - Resim: 1

Maxwell kimdir?
Ghislaine Maxwell, 25 Aralık 1961'de Fransa'da doğdu. İngiliz vatandaşı olan Maxwell, medya dünyasının tanınmış isimlerinden Robert Maxwell'in kızıdır. Eğitimini İngiltere'de tamamladı. Uzun yıllar ABD'de yaşayan Maxwell, sosyetik çevrelerde aktif bir figür olarak tanındı ve üst düzey ilişkileriyle dikkat çekti. 

Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında... - Resim: 2

Maxwell, ABD'li finansör Jeffrey Epstein'in en yakın çevresinde yer aldı. Savcılığın iddialarına göre Maxwell, Epstein için reşit olmayan kızları buldu, yönlendirdi ve istismara hazırladı. Bu süreçte Epstein'in kurduğu cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağında aktif rol üstlendi.

En iğrenç eylemleri hala gizli
Soruşturma dosyalarının açıklanmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı, milyonlarca sayfalık belgeleri kamuya açarken, içeriklerin bir kısmının halen gizlilik gerekçesiyle sansürlendiği belirtiliyor. Belgelerde, çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili suçlamaları, insan ticareti ve yüksek profilli bağlantılara dair kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında... - Resim: 3

Epstein, reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamalarıyla 2019'da tutuklanmış, Manhattan'daki hapishanesinde intihar etmiş şekilde bulunmuştu.

İlgili Haberler
Epstein ölmeden iki gün önce vasiyetinde açıkladı! Mirasını onlara dağıtmış Epstein'in sevgilisi belgelerde dikkat çekti! Miras ve cinsel ilişki detayı Suudi Arabistan'ı karıştıracak fotoğraf! Sapık Epstein ile veliahta ait Epstein'in evinde çekilen yarı çıplak fotoğraftaki kişi Veliaht Prenses Mette-Marit çıktı Epstein belgelerinde adı geçiyor! Bill Gates pişmanmış Epstein itirafı gündemi sarstı! Bill Gates'in eski eşinden çarpıcı açıklama: ''O iğrençti''
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Epstein'in yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın! Kim olduğu merak konusu oldu
Foto Galeri Epstein'in yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın! Kim olduğu merak konusu oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Lezita Kahramanmaraş'a 130 milyon avro yatırımla piliç üretim tesisi kuracak
Lezita Kahramanmaraş'a 130 milyon avro yatırımla piliç üretim tesisi kuracak
Deprem bölgesine 8,7 milyar dolar dış kaynak
Deprem bölgesine 8,7 milyar dolar dış kaynak
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor! TCMB tarihi duyurdu
Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor! TCMB tarihi duyurdu
Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı
Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
İzmir'den gelen haber akıl alır gibi değil! Aracının içinde boğularak öldü
İzmir'den gelen haber akıl alır gibi değil! Aracının içinde boğularak öldü
Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun
Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun
Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı
Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, IKBY Başkanı Barzani ve YPG elebaşı Şahin ile görüştü
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, IKBY Başkanı Barzani ve YPG elebaşı Şahin ile görüştü
Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı
Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı