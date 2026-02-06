Epstein belgesindeki en sapkın eylem! 2 kadını cinsel ilişki sırasında...

Jeffrey Epstein dosyalarına giren yeni bir iddiada, eski bir çalışanın ifadelerine dayanıyor. Jeffrey Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü ve New Mexico'daki çiftliğine yakın bir alana gömüldüğü öne sürüldü; iddialar resmî makamlarca henüz doğrulanmadı.

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a yönelik soruşturma dosyalarının kamuoyuna açılmasıyla birlikte ortaya atılan yeni iddialar, dünyada geniş yankı uyandırdı.

Cinsel ilişkide boğup öldürdüler

Yayınlanan belgelerde, ismi açıklanmayan bir kişinin göndermiş olduğu e-postada Jeffrey Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadınlar cinsel ilişki sırasında boğulmuş ve New Mexico'daki çiftliğine yakın bir alana gömülmüş.

O korkunç kadın istemiş

Kadınların cinsel ilişkide boğularak ölmesi üzerine cesetlerinin gömülmesi emrini, Epstein'ın eski iş ortağı Ghislaine Maxwell istemiş. Ghislaine Maxwell bu korkunç suçlardan dolayı cezaevinde olan tek isim. Epstein'in yanından ayırmadığı bu kadın, ona kadın bulmak ve iğrenç eylemlerinin üzerine örtmekle suçlanıyor.





Maxwell kimdir?

Ghislaine Maxwell, 25 Aralık 1961'de Fransa'da doğdu. İngiliz vatandaşı olan Maxwell, medya dünyasının tanınmış isimlerinden Robert Maxwell'in kızıdır. Eğitimini İngiltere'de tamamladı. Uzun yıllar ABD'de yaşayan Maxwell, sosyetik çevrelerde aktif bir figür olarak tanındı ve üst düzey ilişkileriyle dikkat çekti.

Maxwell, ABD'li finansör Jeffrey Epstein'in en yakın çevresinde yer aldı. Savcılığın iddialarına göre Maxwell, Epstein için reşit olmayan kızları buldu, yönlendirdi ve istismara hazırladı. Bu süreçte Epstein'in kurduğu cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağında aktif rol üstlendi.

En iğrenç eylemleri hala gizli

Soruşturma dosyalarının açıklanmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı, milyonlarca sayfalık belgeleri kamuya açarken, içeriklerin bir kısmının halen gizlilik gerekçesiyle sansürlendiği belirtiliyor. Belgelerde, çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili suçlamaları, insan ticareti ve yüksek profilli bağlantılara dair kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Epstein, reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamalarıyla 2019'da tutuklanmış, Manhattan'daki hapishanesinde intihar etmiş şekilde bulunmuştu.