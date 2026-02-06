BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79
HABER /  SPOR

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da basın sözcüsü Cengiz Yönet, teknik direktör İlhan Palut ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Abone ol

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "Kulüp başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır. Resmi sözleşme bugün imzalanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, IKBY Başkanı Barzani ve YPG elebaşı Şahin ile görüştü
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, IKBY Başkanı Barzani ve YPG elebaşı Şahin ile görüştü
Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı
Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı
MİT'ten İstanbul'da Mossad operasyonu! Kayıp denilen 2 iş adamı ajan çıktı
MİT'ten İstanbul'da Mossad operasyonu! Kayıp denilen 2 iş adamı ajan çıktı
Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı
Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
BDDK İkinci Başkanlığına atama
BDDK İkinci Başkanlığına atama
AFAD duyurdu! O bölgede korkutan deprem
AFAD duyurdu! O bölgede korkutan deprem
SPK'dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK'dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor
Hillary Clinton'dan, Epstein için açık oturum çağrısı
Hillary Clinton'dan, Epstein için açık oturum çağrısı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı
Trump'dan bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha: En çok sevdiği lider bakın kim çıktı
Trump'dan bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha: En çok sevdiği lider bakın kim çıktı