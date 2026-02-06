Epstein'in cinsel sapıklığını yöneten zengin kadının eski halinden eser yok çökmüş ve...
Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein'ın sağ koluydu ve onun cinsel istismar şebekesini yönetiyordu. Jeffrey Epstein'in intiharı sonrasında sapkın şebekenin hapiste olan tek üyesi de bu kadın. Ünlü bir medya patronunun kızı olan Ghislaine Maxwell lüks yaşamıyla biliniyordu. Hapiste geçirdiği zaman onu tanınmaz hale getirdi.
Jeffrey Epstein dosyalarının son sızdırılan bölümlerinde yer alan yeni görüntüler, hüküm giymiş Eptein'in kankası Ghislaine Maxwell'e ait. Lüks yaşamı sapkın şebeke ortaya çıkınca biten Ghislaine Maxwell, Brooklyn'deki kasvetli bir hapishane hücresinde cezasını çekiyor. Cezaevine düştükten sonra büyük bir çöküş yaşayan Ghislaine Maxwell'in o gösterişli halinden eser kalmamış.
64 yaşındaki Ghislaine Maxwell, 2022 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıldır cezaevinde olan Ghislaine Maxwell, lüks hayatından sonra sefil bir hale düştü. Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein'in sapık şebekesini yönetiyor, ona çocuk ve küçük yaştaki kızları ayarlıyordu.
Ghislaine Maxwell'in hücresinden alınan güvenlik kamerası görüntüleri Epstein dosyalarında yayınlandı.
Turuncu tulumlar giymek zorunda olan Ghislaine Maxwell,'in hücresinde ince bir yatak, bir dini madalyon ve bir kaç kitap bulunuyor. Ghislaine Maxwell'in kişisel eşyalarına ise izin verilmemiş.