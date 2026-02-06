BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad etti.

Abone ol

Erdoğan, NSosyal hesabından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

Paylaşımda, depremin ardından yaşanan yıkıma ve yapılan çalışmalarla bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin bir videoya da yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Epstein ölmeden iki gün önce vasiyetinde açıkladı! Mirasını onlara dağıtmış
Foto Galeri Epstein ölmeden iki gün önce vasiyetinde açıkladı! Mirasını onlara dağıtmış Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'den gelen haber akıl alır gibi değil! Aracının içinde boğularak öldü
İzmir'den gelen haber akıl alır gibi değil! Aracının içinde boğularak öldü
Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun
Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri için mevlit! Bakan Kurum: Şehitlerimizin ruhları şad olsun
Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı
Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştı
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, IKBY Başkanı Barzani ve YPG elebaşı Şahin ile görüştü
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, IKBY Başkanı Barzani ve YPG elebaşı Şahin ile görüştü
Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı
Şanlıurfa'da doktoru döven hasta gözaltına alındı
MİT'ten İstanbul'da Mossad operasyonu! Kayıp denilen 2 iş adamı ajan çıktı
MİT'ten İstanbul'da Mossad operasyonu! Kayıp denilen 2 iş adamı ajan çıktı
Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı
Hemen Türkiye'ye gidin! ABD'den İran'daki vatandaşlarına uyarı
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceklerini belirtti
BDDK İkinci Başkanlığına atama
BDDK İkinci Başkanlığına atama
AFAD duyurdu! O bölgede korkutan deprem
AFAD duyurdu! O bölgede korkutan deprem
SPK'dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK'dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor
Hillary Clinton'dan, Epstein için açık oturum çağrısı
Hillary Clinton'dan, Epstein için açık oturum çağrısı