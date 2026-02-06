Moskova'da Rus Korgeneral Alekseyev'e silahlı saldırı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Korgeneral Alekseyev'e silahlı saldırı düzenlendi. Rus general hastaneye kaldırıldı, emniyet güçleri saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendi.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Alekseyev'e birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Alekseyev hastaneye kaldırılırken emniyet güçleri saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Suikast girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, "6 Şubat'ta Moskova'da Volokolamskoye Caddesi üzerindeki bir konut binasında, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Alekseyev'e birkaç el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Yaralı, şehirdeki bir hastaneye kaldırıldı" dendi.