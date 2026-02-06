İzmir'de yağışların etkisiyle barajların doluluk oranları yükseldi

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan ve doluluk oranları geçen yıl oldukça düşen barajlar, şiddetli yağışların etkisiyle dolmaya başladı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün 6 Şubat verilerine göre, 30 Aralık'ta 0,13 ile tarihinin en düşük seviyesini gören Tahtalı Barajı'nın doluluğu geçen yıl aynı dönemindeki gibi yüzde 14'e yükseldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yüzde 21 doluluk ölçülen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yağışların etkisiyle yüzde 46 doluluk tespit edildi.

Aynı dönemde yüzde 27 doluluğa sahip Ürkmez Barajı ise yüzde 45'e ulaştı.

Doluluk, aralık ayında hiç su kalmayan ve geçen yılın aynı dönemine göre su seviyesi artan Balçova Barajı'nda yüzde 36, Gördes Barajı'nda ise yüzde 6'ya yükseldi.

Su kesintileri sürüyor

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmıştı. Önce 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün olacak şekilde uygulanmaya başlandı. Kesintiler devam ediyor.