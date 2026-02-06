BIST 13.526
DOLAR 43,61
EURO 51,49
ALTIN 6.800,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de yağışların etkisiyle barajların doluluk oranları yükseldi

İzmir'de yağışların etkisiyle barajların doluluk oranları yükseldi

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan ve doluluk oranları geçen yıl oldukça düşen barajlar, şiddetli yağışların etkisiyle dolmaya başladı.

Abone ol

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün 6 Şubat verilerine göre, 30 Aralık'ta 0,13 ile tarihinin en düşük seviyesini gören Tahtalı Barajı'nın doluluğu geçen yıl aynı dönemindeki gibi yüzde 14'e yükseldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yüzde 21 doluluk ölçülen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yağışların etkisiyle yüzde 46 doluluk tespit edildi.

Aynı dönemde yüzde 27 doluluğa sahip Ürkmez Barajı ise yüzde 45'e ulaştı.

Doluluk, aralık ayında hiç su kalmayan ve geçen yılın aynı dönemine göre su seviyesi artan Balçova Barajı'nda yüzde 36, Gördes Barajı'nda ise yüzde 6'ya yükseldi.

Su kesintileri sürüyor

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmıştı. Önce 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün olacak şekilde uygulanmaya başlandı. Kesintiler devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
ŞOK Marketler ramazan ayında 100 ürünü geçen yılın şubat ayı fiyatlarıyla satacak
ŞOK Marketler ramazan ayında 100 ürünü geçen yılın şubat ayı fiyatlarıyla satacak
Kamyonetin içinde bıçaklanarak öldürüldü! Üç çocuk babasının katili tutuklandı
Kamyonetin içinde bıçaklanarak öldürüldü! Üç çocuk babasının katili tutuklandı
Kahramanmaraş deprem soruşturmalarında son durum
Kahramanmaraş deprem soruşturmalarında son durum
Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri: Hayalime kavuştum
Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri: Hayalime kavuştum
Muğla'da 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü
Muğla'da 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü
Louvre Müzesi soygunda düşürülen tacı ilk kez paylaştı
Louvre Müzesi soygunda düşürülen tacı ilk kez paylaştı
Yurtiçi Kargo'dan Bursa'ya otomasyon merkezi yatırımı
Yurtiçi Kargo'dan Bursa'ya otomasyon merkezi yatırımı
ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti
ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti
BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN'ın sitelerini kopyaladılar! 313 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı
BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN'ın sitelerini kopyaladılar! 313 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı
Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısına 581,7 milyon liralık yatırım yapıldı
Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısına 581,7 milyon liralık yatırım yapıldı
Gazze'de ölenlerin gerçek sayısı hesaplandı korkunç tablo ortaya çıktı
Gazze'de ölenlerin gerçek sayısı hesaplandı korkunç tablo ortaya çıktı