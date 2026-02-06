Kamyonetin içinde bıçaklanarak öldürüldü! Üç çocuk babasının katili tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonetin içinde 1 kişi bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis cinayeti 20 yaşındaki E.K'nin işlediğini tespit etti. Evinde gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Karahasanlı Mahallesi'nde dün boş arazide park halindeki bir kamyonetin içinde 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin bıçaklanarak öldürülmüş, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Polis ekipleri dün işlenen cinayetin ardından kaçan zanlı E.K'yi (20) evinde gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Öte yandan Mehmet Ali Zengin'in (32) geçen yıl aralık ayında cezaevinden çıktığı öğrenildi.